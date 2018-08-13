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نيويورك تايمز: تركيا على حافة الانهيار الاقتصادى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:02 م
نيويورك تايمز: تركيا على حافة الانهيار الاقتصادى الرئيس التركى رجب طيب أرودغان والليرة التركية
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن العملة التركية، انخفضت إلى مستوى قياسى جديد، اليوم الإثنين، وأثرت على أسواق الأسهم فى أوروبا وآسيا بسبب المخاوف من وقوف البلاد على حافة الانهيار الاقتصادى الذى قد ينتشر إلى الأسواق الناشئة الأخرى.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن الأزمة الناجمة عن ارتفاع التضخم وسوء الإدارة الاقتصادية من جانب الحكومة التركية والتوترات مع الولايات المتحدة، أثارت مخاوف بشأن ما إذا كانت الاقتصادات الناشئة التى استفادت فى السنوات الأخيرة من الاستثمار الأجنبى قد تكون ضعيفة.

وتشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة وأوروبا جعل المستثمرين أقل تحملاً للأسواق الناشئة، وقام المستثمرون الأجانب بضخ أموالهم فى الأصول التركية لسنوات، مدفوعة بما بدا أنه اقتصاد مستقر وعائدات أعلى، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة فى الدول التى تعتبر أكثر أمنا، باتت الجاذبية النسبية للاستثمارات ذات المخاطر العالية تتضاءل، مضيفة أن أزمة مثل تلك الموجودة فى تركيا ربما تكون كافية لهروب المستثمرين.

وبحسب الصحيفة، انخفضت الليرة التركية اليوم الإثنين، إلى 7.2 مقابل الدولار، ذلك بالمقارنة 3.8 ليرة مقابل الدولار فى بداية العام الجارى.


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