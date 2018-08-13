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الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:27 ص
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ننشر صور تجدد حرائق الغابات فى اليونان وإخلاء قريتين

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:00 ص
ننشر صور تجدد حرائق الغابات فى اليونان وإخلاء قريتين حرائق الغابات فى اليونان
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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بعد أقل من شهر من مصرع العشرات في أسوأ حريق تشهده اليونان، اندلع حريق هائل، أمس الأحد، فى جزيرة إيفيا بالقرب من أثينا، مما أدى إلى إخلاء قريتين.

وأخلت السلطات اليونانية قريتى كونتوديسبوتى وستافروس فى وسط إيفيا، على مسافة 70 كيلومترا من أثينا على جزيرة إيفيا، إثر اندلاع حريق غابات أذكته الرياح القوية.

حرائق الغابات فى اليونان
حرائق الغابات فى اليونان

وتم إجلاء نحو 500 شخص من القريتين كإجراء احترازى، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويشارك فى عملية إخماد الحريق نحو 250 رجل إطفاء و62 عربة إطفاء بدعم من القوات التى تعمل فى المنطقة، بحسب مسؤولين.

وكان حريق غابات قد اندلع قرب العاصمة فى يوليو الماضى، أسفر عن مقتل 94 شخصا، فى أسوأ كارثة من نوعها تشهدها البلاد.

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

ودفع الأمر رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى تغيير وزير الحماية المدنية ورئيس هيئة الإطفاء وقائد الشرطة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلن تسيبراس إزالة آلاف المبانى غير القانونية بعد وفاة عشرات الأشخاص الذين عجزوا عن الهرب عبر الشوارع، بسبب تلك المباني العشوائية.

جانب من اندلاع الحرائق
جانب من اندلاع الحرائق

 

حرائق الغابات فى اليونان
حرائق الغابات فى اليونان

 


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