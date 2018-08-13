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الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:18 م
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نقيب الصيادلة يكشف عن بناء مدينة متكاملة لأعضاء النقابة وشراء 7 نوادى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:50 م
نقيب الصيادلة يكشف عن بناء مدينة متكاملة لأعضاء النقابة وشراء 7 نوادى نقيب الصيادلة
المنوفية - محمود شاكر
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قال الدكتور محى الدين عبيد نقيب صيادلة مصر، أن النقابة تسعى خلال الفترة الأخيرة للوصول إلى اعلى قدر من الخدمة المتميزة لأعضائها وتوفير كافة الخدمات .

واكد عبيد أنه جارى العمل على إنشاء مدينة متكاملة للصيادلة على مساحة 50 الف متر من أجل توفير الجانب الاجتماعى وتحقيق أعلى قدر من الخدمة للاعضا، لافتا إلى انه سيتم طرحها خلال ايام

واضاف عبيد أنه تم شراء 7 نوادى بعد أن كانت النقابة خالية من اى نوادى، مشيرا إلى أن اول نادى سيتم افتتاحة فى يناير المقبل على مساحة 18الف متر بالتجمع الخامس ، وفى ديسمبر المقبل فى نادى بورسعيد ، علاوة عمل نوادى اخرى بالغربية وبنى سويف والمنوفية والبحر الاحمر والسويس.

جاء ذلك خلال احتفالية نقابة صيادلة المنوفية اليوم باختتام تدريبات البرنامج المهنى 2018

 

 

 


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