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نائب نجع حمادى يطالب بتحويل وحدة الرحمانية الصحية إلى مستشفى مركزى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:08 ص
نائب نجع حمادى يطالب بتحويل وحدة الرحمانية الصحية إلى مستشفى مركزى النائب خالد خلف الله
كتبت: سمر سلامة
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وجه اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية الرحمانية قبلى بنجع حمادى إلى مستشفى مركزى (ب)، وإضافة قسم للغسيل الكلوى لأهالى قرى شرق النيل، نظراً للكثافة السكانية بالقرية، وعدم وجود خدمات بقرى شرق النيل .

وأوضح النائب ( خالد خلف الله ) أن قرية الرحمانية ذو كثافة سكانية كبيرة وبها وحدة صحية " وحدة صحة الأسرة " تقع على مساحة خمسة أفدنة وملك وزارة الصحة، ولكن ينقصها الخدمات الصحية والعلاجية، حيث يعانى أهالى قرى شرق النيل عدم وجود خدمات صحية وعلاجية وهم " الرحمانية قبلى ، والسلامية ، و غرب السلامية ، والهيشة ، والصياد القصر " .

 


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