منظمة حقوقية تكشف عن زيادة الهجمات ضد المنتقبات ببريطانيا بعد مقال جونسون

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن منظمة "تيل ماما" الحقوقية أن الهجمات على النساء المسلمات اللواتى يرتدين الحجاب ارتفعت بعد أن وصفهن وزير خارجية بريطانيا السابق، بوريس جونسون بـ "صناديق البريد" و"لصوص البنوك".

وكان جونسون كتب مقالا حول حظر النقاب فى الدنمارك أشعل جدلا واسعا فى بريطانيا حيث وصف البعض تعليقه بأنه عنصرى وهو ما دفع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى للتدخل ومطالبته بالاعتذار، لكنه رفض مع تأييد كثيرين لدعوة حظر النقاب.

وقالت منظمة "تيل ماما" التى تسجل جرائم الكراهية، إن هناك "صلة مباشرة" بين تعليقات وزير الخارجية السابق وبين الزيادة فى الحوادث التى تستهدف النساء اللواتى يرتدين النقاب.

وأوضحت المنظمة، أن هناك خمس نساء على الأقل تم وصفهن بـ"صناديق البريد" على الملأ وذلك بعد مقال جونسون الذى نشر فى "ديلى تليجراف" فى 5 أغسطس.

وفى الأسبوع السابق، لم تبلغ مؤسسة "تيل ماما" عن أى حوادث تستهدف النساء اللواتى يرتدين النقاب على الوجه – رغم أن هناك العديد من الشكاوى من نساء يرتدين الحجاب.