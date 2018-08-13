ملك الأردن يعزى ذوى شهداء عملية السلط الإرهابية فى معان والرزقاء

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قدم العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، فى الجفر بمحافظة معان (جنوب الأردن)، واجب العزاء بالشهيد الرائد معاذ خميس فرج الحويطات، الذى ارتقى شهيدا أثناء تأديته الواجب فى المداهمة الأمنية لموقع الخلية الإرهابية فى مدينة السلط.

كما قدم الملك عبدالله الثانى فى بيرين بمحافظة الزرقاء (شرق الأردن)، اليوم، واجب العزاء بالشهيد العريف هشام عبدالرحمن ضيف الله العقاربة، الذى ارتقى شهيدا أثناء تأديته الواجب فى المداهمة الأمنية لموقع الخلية الإرهابية فى مدينة السلط.

وبحسب بيان للديوان الملكى الهاشمي، أعرب الملك عبدالله الثانى عن تعازيه ومواساته لأسرة وذوى الشهيدين، سائلا الله العلى القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

وعبر العاهل الأردنى عن فخره واعتزازه بتضحيات شهداء الأردن الذين سطروا أسمى معانى الشرف والبطولة فى الدفاع عن ثرى الأردن وأمنه واستقراره.

وشهدت مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء (20 كم شمال غرب عمّان) يوم الجمعة الماضية تفجيرا استهدف إحدى مركبات الدورية الأمنية المشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنى فى محيط مهرجان الفحيص أسفر عن استشهاد شرطى أردنى وإصابة 6 آخرين، تبعه قيام قوات الأمن الأردنية بعملية مداهمة لخلية إرهابية يشتبه تورطها فى التفجير بمدينة السلط فى محافظة البلقاء (10 كيلومترات غرب عمّان)، أسفرت عن استشهاد 4 من رجال الأمن ومقتل ثلاثة إرهابيين وضبط 5 آخرين وبحوزتهم كمية من المتفجرات.