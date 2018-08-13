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مصر تدين التفجير الإرهابي في غرب العاصمة الأردنية عمان

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:57 م
مصر تدين التفجير الإرهابي في غرب العاصمة الأردنية عمان التفجير الإرهابى بالأردن
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أدانت مصر الهجوم الإرهابي بعبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة بحماية مهرجان فني سنوي غرب العاصمة الأردنية عمان، مما أسفر عن استشهاد  أحد أفراد الدورية وإصابة 6 آخرين.
 
 
 
وأعربت مصر عبر بيان صادر من وزارة الخارجية اليوم ، عن خالص التعازي للحكومة الأردنية وأسرة الشهيد، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة الأردنية الشقيق في مواجهة الإرهاب.
 
 
وشدد البيان على أن تلك الأعمال الإرهابية لن تثني مصر والأردن على الوقوف في مواجهة الإرهاب، وتؤكد الرؤية المصرية القائمة على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير التدريب والتمويل والملاذ.
 
 
 

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الإرهاب

تفجير الأردن

التفجير الارهابى بالاردن

الخارجية المصرية




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