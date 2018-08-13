مدير "ناسا" يعتزم لقاء مدير وكالة الفضاء الروسية قريبا

واشنطن (أ ش أ)

أعرب مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" جيم برايدنشتاين عن استعداده للقاء مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميترى روجوزين فى المستقبل القريب .

وقال برايندشتاين - فى تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إننى أعتزم لقاء روجوزين فى المستقبل القريب ونحن نعمل على الحفاظ على العلاقات، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المفروضة"، وذلك ردا على سؤال حول لقاء روجوزين المحظور دخوله الولايات المتحدة فى ظل القيود الأمريكية المفروضة ضد روسيا.

وكانت روسكوسموس قد أعلنت أن روجوزين سيجرى محادثات مع برايدنشتاين بقاعدة بايكونور الفضائية فى كازاخستان فى أكتوبر المقبل.