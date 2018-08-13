مدافن القمامة الكبرى فى طريقها للإغلاق.. تعرف على التفاصيل

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة، بوزارة البيئة، إن هناك مقالب عشوائية منتشرة فى المحافظات، لعدم وجود ظهير صحراوى لبعضها، مشيرا إلى أن وزارة البيئة وجهاز تنظيم المخلفات، لديهم خطة للتعامل معها، مشيرا إلى أنه تم وضع بعض المعدات للسيطرة على الحرائق التى يمكن أن تشتعل ذاتيا على مدار العام، خاصة المدافن على مستوى القاهرة الكبرى، كالطوب الرملى، والوفاء والأمل.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بوزارة البيئة، "البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات يتم تنفيذه فى 4 محافظات ووضع آلية لأسلوب الجمع والنقل، من مقالب ومدافن ومعدات، وتم تقييم المحافظات، والمشاكل التى تواجهها، والمدافن الكبرى فى طريقها للإغلاق، حيث تم تخصيص أراضى من الدولة لفتح خلايا، وتم استلام بعضها، وتم عمل خلايا دفن، كل ذلك لإغلاق بعض المدافن التى تتسبب فى مشاكل للقاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن مياه الرشيح التى كانت تتولد نتيجة لبعض العوامل، فى بعض المقالب، تم عمل دراسة مع بعض الجامعات المصرية، لغلق بعض الخلايا، وبحث سبل استخدامها بالنحو الأمثل.

وحول التلوث الصناعى، قال هناك قروض للمصانع التى ترغب فى إجراء تطوير، للتوافق البيئى، وتم حل أكثر من 95% من مصانع الأسمنت البيئية بالفعل، وتم عمل جهد كبير لربط كافة المصانع بشبكة للرصد بجهاز شئون البيئة، هذا بجانب تنفيذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصرف الصناعى على النيل، وبدأنا ندرس إمكانية استغلال تلك المياه وإعادتها للمصانع لاستخدامها بعد إعادة التدوير، لترشيد استهلاك المياه".