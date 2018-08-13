video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مدافن القمامة الكبرى فى طريقها للإغلاق.. تعرف على التفاصيل

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:30 ص
مدافن القمامة الكبرى فى طريقها للإغلاق.. تعرف على التفاصيل مدفن قمامة - صورة أرشيفية
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة، بوزارة البيئة، إن هناك مقالب عشوائية منتشرة فى المحافظات، لعدم وجود ظهير صحراوى لبعضها، مشيرا إلى أن وزارة البيئة وجهاز تنظيم المخلفات، لديهم خطة للتعامل معها، مشيرا إلى أنه تم وضع بعض المعدات للسيطرة على الحرائق التى يمكن أن تشتعل ذاتيا على مدار العام، خاصة المدافن على مستوى القاهرة الكبرى، كالطوب الرملى، والوفاء والأمل.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بوزارة البيئة، "البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات يتم تنفيذه فى 4 محافظات ووضع آلية لأسلوب الجمع والنقل، من مقالب ومدافن ومعدات، وتم تقييم المحافظات، والمشاكل التى تواجهها، والمدافن الكبرى فى طريقها للإغلاق، حيث تم تخصيص أراضى من الدولة لفتح خلايا، وتم استلام بعضها، وتم عمل خلايا دفن، كل ذلك لإغلاق بعض المدافن التى تتسبب فى مشاكل للقاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن مياه الرشيح التى كانت تتولد نتيجة لبعض العوامل، فى بعض المقالب، تم عمل دراسة مع بعض الجامعات المصرية، لغلق بعض الخلايا، وبحث سبل استخدامها بالنحو الأمثل.

وحول التلوث الصناعى، قال هناك قروض للمصانع التى ترغب فى إجراء تطوير، للتوافق البيئى، وتم حل أكثر من 95% من مصانع الأسمنت البيئية بالفعل، وتم عمل جهد كبير لربط كافة المصانع بشبكة للرصد بجهاز شئون البيئة، هذا بجانب تنفيذ مجموعة من الإجراءات للحد من الصرف الصناعى على النيل، وبدأنا ندرس إمكانية استغلال تلك المياه وإعادتها للمصانع لاستخدامها بعد إعادة التدوير، لترشيد استهلاك المياه".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيئة تعلن تجديد تراخيص استيراد المصانع للفحم كل عامين ووقف المخالفين

فيديو.. 500 متعهد لجمع قش الأرز على مستوى الجمهورية لمنع حرقه

وزارة البيئة

مدافن القمامة

مقالب القمامة




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

السجن 10 سنوات لمدير الحجر الطبى بمطار القاهرة بتهمة تلقى رشوة

السجن 10 سنوات لمدير الحجر الطبى بمطار القاهرة بتهمة تلقى رشوة

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة