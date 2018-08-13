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الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:13 م
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محافظ جنوب سيناء: إقامة منطقة لوجستية بطور سيناء متعددة الأغراض

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:55 م
محافظ جنوب سيناء: إقامة منطقة لوجستية بطور سيناء متعددة الأغراض الدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عددا من المتطلبات الخاصة بمواطنى المحافظة على الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم.

ووافق الوزير على عدد من هذه المطالب ومنها الموافقة على إقامة منطقة لوجستية بمدينة طور سيناء متعددة الأغراض وتشمل هايبر مول على مساحة 42,000 م، الموافقة على الالتماس المقدم من تجار المحافظة بشأن استثنائهم من قيمة التأمين الخاص بالسلع التموينية والدقيق بعد حصر جميع الستفيدين، الموافقة على تشغيل عدد 3 مخابز آلية بمدينة طور سيناء كمرحلة أولى بطاقة 20شيكارة فى اليوم، بالنسبة للمذكرة المعروضة من اللجنة النقابية باستثناء دخل الأسرة من الحوافز والمكافآت.

وأضاف المحافظ أن الوزير وافق على عدم إدخال بدلات سيناء على مفردات المرتب بحيث لا يتعدى 2500 لعدد كبير من الأسر، بشأن انخفاض حصة الدقيق (الاستفاضة).

كما وافق الوزير ويتم التنفيذ، الموافقة على إعادة تشغيل عدد من البطاقات التموينية التى سقطت من قاعدة البيانات بشأن وقف صرف البطاقات التموينية خارج المحافظة وافق الوزير على استثناء محافظة جنوب سيناء من هذا القرار.

 وقد قام المحافظ بتقديم الشكر لوزير التموين على هذه القرارات التى ستدخل السرور على مواطنى محافظة جنوب سيناء.


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