محافظ بورسعيد: إلغاء إجازات أجهزة الطوارئ والخدمات خلال إجازة العيد

بورسعيد - السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على ضرورة إظهار مدينة بورسعيد فى أجمل صورة أمام زوار المنتظر وصولهم خلال إجازة العيد، وقرر إلغاء إجازات إدارات الطوارى والخدمات بالمحافظة والأحياء ومديريات الخدمات خلال إجازة العيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده لبحث الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وبحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء قاسم سالم نائب مدير الأمن ولفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال محافظ بورسعيد، إن أجهزة الطوارى والنظافة بالاحياء ستعمل خلال إجازة العيد على مدار اليوم للعمل على منع تواجد أى مخلفات فى الشوارع كما وجه بتشكيل لجنة من التموين والصحة والطب البيطرى للمرور على كافة المطاعم للتاكد نظافة اماكن الطهى وصلاحية الأغذية المقدمة لراود هذه المطاعم وكلف المحافظ الأحياء بعمل الترتيبات اللازمة لتجهيز ساحات الصلاة وتنظيف الشوارع المؤية اليها.

كما وجه الأحياء بازالة اى مخلفات تنتج من الذبح وتطهير الشوارع منها وناشد المحافظ المواطنين بالمساعدة فى الحفاظ على نظافة المدينة وإجراء عمليات الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك

وتقرر خلال الاجتماع ولاول مرة التعاقد مع طبيب مقيم على مدى 24 ساعة فى القرى السياحية التابعة للمحافظة لمتابعة الحالة الصحية والتعامل مع أى حالات طارئة للنزلاء.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع أعمال تجهيز شاطى بورسعيد لاستقبال الزائرين والمصطافين ووجه باستمرار أعمال النظافة التى تتم على مدار اليوم بالشاطى ومنع دخول السيارت والدراجات البخارية إلى حرم الشاطى لتوفير الأمان لرواد المصيف.

كما تابع مع مديرية التموين الاستعدادات الخاصة بتوافر كافة المواد الغذائية والخبز للمواطنين والزوار خلال الإجازة ووجه بقيام محطة تسمين الماشية بتزويد الأسواق والمنافذ المختلفة باللحوم البلدى بالأسعار المنافسة لمنع استغلال المواطنين والتلاعب بالأسعار خلال موسم عيد الأضحى.

وأكد المحافظ على أهمية الرقابة الصارمة على المنافذ الجمركية ومتابعة مخازن التهريب خلال الاجازة لمنع محاولات اعادة حملات التسليم والتهريب عبر المنافذ وكذلك منع محاولات نشاط مخازن التهريب داخل المدينة.

وقدم المحافظ فى ختام الاجتماع التهنئة لأبناء بورسعيد بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وتمنى للجميع الاستمتاع بإجازة العيد كما رحب بزوار المدينة وتمنى لهم قضاء وقت ممتع فى ضيافة بورسعيد وأهلها.