محافظ الدقهلية يلتقى بوفد لجنة صندوق تحيا مصر

التقى الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، بمكتبه بوفد لجنة صندوق تحيا مصر برئاسة إبراهيم كرم المدير التنفيذى للصندوق بمكتبه.

واستعرض الشعراوى، خلال اللقاء جوانب المشروع، مشدداً على أن المحافظة تعمل على توفير مشروعات مختلفة تشمل فئات متنوعة لتضم أكبر شريحة من شباب المحافظة وأنه لابد من تنويع المشروعات لتضم مختلف السلع.

وأكد المحافظ، على ضرورة وجود رقابة جادة لضمان حسن الأداء وجودة السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن المشروعات لن تكون قاصرة على عمليات البيع بل تشمل مشروعات إنتاجية وصناعية، موضحاً أنه يعمل على خلق تجمعات سلعية وإنتاجية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن تصميم المشروعات سيكون بشكل حضارى يليق بالمحافظة وعراقتها، مشدداً على توافر قواعد واضحة للمستفيدين من المشروعات لتصل لأصحابها الجادين، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظة والصندوق لتنويع المشروعات.

من جهة أخرى أكد الشعراوى، على أهمية تأهيل وتدريب الشباب المستفيدين لخلق إدارة واعية وتحقيق الاستفادة القصوى، مشدداً على أن تلك المشروعات رسالة لشباب مصر جميعا بأنهم فى مقدمة اهتمامات الحكومة.

الجدير بالذكر أن المشروعات تشمل سيارات البيع المتنقلة، منافذ ثابتة للبيع، أماكن إنتاج وتصنيع وغيرها من المشروعات الصغيرة التى تناسب الشباب.

حضر اللقاء المهندس مختار الخولى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، الدكتورة هدى بلاط، مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية.