محافظ البحيرة تفتتح محطة للطاقة الشمسية بالورش الإنتاجية بمدينة دمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

افتتحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، محطة الطاقة الشمسية بالورش الإنتاجية بمدينة دمنهور، بقدرة 35 كيلو وات، بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه، وذلك علي مساحة من الأرض تبلغ 500 م 2 ضمن المساحة الكلية للورش الإنتاجية، والتي تبلغ 5 أفدنة ملك شركة توزيع الكهرباء، والمحطة بعدد 129 لوح شمسي قدرة كل لوح 265 وات.

وأكدت محافظ البحيرة، أن المحطة تعد قيمة مضافة جديدة وستوفر حوالى 40 مليون جنيه سنويا، كما أن المحطة كافية لشتغيل جميع الأجهزة والمعدات الخاصة بالورش الإنتاجية والتي تتضمن ورش نجارة وتصنيع أعمدة ولوحات مفاتيح وورش صيانة محولات.

كما أكدت محافظ البحيرة، أن المحطة تأتي في إطار السياسة التى تنتهجها الدولة في اللجوء إلى الطاقة الشمسية، حيث قامت شركة كهرباء البحيرة، بتنفيذ وتركيب عدد 9 محطات شمسية بنطاق المحافظة، (مبني الديوان العام - مبني قطاع التدريب - هندسة دمنهور غرب - هندسة مركز دمنهور - المخازن المركزية بالكبريت - مبني ديوان قطاع شمال البحيرة - مبني قطاع شمال النوبارية - مبني قطاع جنوب البحيرة - السادات - مبني ديوان قطاع مطروح) وذلك بإجمالي قدرة 154 كيلو وات.

وأشادت المهندسة نادية عبده بفكرة وتنفيذ المحطة داخل الورش الإنتاجية، ورافق المحافظ المهندس محمد عبد العليم رئيس شركة كهرباء البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير المساعد، والنائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، وعدد كبير من القيادات والعاملين بشركة توزيع الكهرباء.