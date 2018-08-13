كل ما تريد معرفته عن حكم المؤبد لبديع وقيادات الإخوان بأحداث البحر الأعظم

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 27 شهرا على نظر إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و8 آخرين من قيادات الجماعة فى قضية "أحداث البحر الأعظم"، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بأحكام ما بين السحن المؤبد والمشدد ضد المتهمين، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط فى الحكم.

ما هو رقم القضية التى يحاكم فيها المتهمين؟

ـ يحاكم المتهمين فى القضية رقم 7531 لسنة 2013، جنايات الجيزة، بتهمة التحريض على العنف والقتل والشروع فى القتل وارتكاب أحداث عنف بشارع البحر الأعظم بالتزامن مع اعتصام جماعة الإخوان فى أغسطس 2013.

ما هى الدائرة التى أصدرت الحكم؟

ـ صدر الحكم من الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكم بالمؤبد؟

ـ صدر حكما بالمؤبد ضد 5 متهمين وهم "محمد بديع، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وحسين عنتر".

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة؟

ـ صدر حكما بالمشدد 15 سنة ضد المتهم باسم عودة فقط.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات؟

ـ صدر حكما بالسجن المشدد 10 سنوات ضد 3 متهمين وهم "هشام إبراهيم، جمال فتحى، أحمد ضاحى".

ما هو الحكم بشأن جريمة القتل والشروع فيه؟

ـ قررت المحكمة فى البند الخامس فى منطوق حكمها ببراءة المتهمين من جريمة القتل والشروع فيه.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.