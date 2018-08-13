قيادى إخوانى سابق: التنظيم انتقل من "جهاد النكاح لجهاد الليرة الإردوغانية"

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هاجم إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى السابق، جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بسبب خروج بعض قياداتها على الشاشات لدعوة المسلمين في كل مكان لدعم الليرة التركية.

وقال "إبراهيم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن جماعة الإخوان الضالة انتقلت من جهاد النكاح إلى جهاد الليرة التركية الأردوغانية.

وأضاف قائلا: كعادتهم لم يترك تنظيم قطعان الإخوان الضالة أى مناسبة أو حدث إلا وجعلوه مادة للابتزاز والانتهازية والمتاجرة والمزايدة على الناس، خطفوا الإسلام واحتكروه حصريا لتنظيمهم وجعلوا من يعمل لصالح تنظيمهم فهو يعمل لنصرة الإسلام حسب تدليسهم ومن يختلف مع تنظيمهم فهو يحارب الإسلام حسب كذبهم، ومع إدمان الكذب والمزايدة فقدوا الاعتراف بالواقع ولم يهمهم أن يتناقضوا أو يكذبوا فهم مخدرون بمخدر القطيع اللعين، فهم لم يدركوا كمية المخالفة للإسلام التى يرتكبها إردوغان طالما يعمل مع تنظيمهم ويتبنى إيوائهم وتمويلهم.