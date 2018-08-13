قاضى المعارضات يُجدد حبس عامل قتل عاطلاً بسبب خلافات الجيرة 15يوماً

كتب عامر مصطفى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس عامل لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بقتل عاطل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى المطرية، وذلك بعد أن أمرت النيابة بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنه توفى نتيجة إصابته بجرح قطعى أسفل الصدر من الجهة اليسرى، فضلا عن إصابته بجروح بمؤخرة الرأس واليد اليمنى.

وتلقى قسم شرطة المطرية، إخطارا من مستشفى المطرية العام تفيد باستقبالها "عادل فاروق" عاطل، والمراقب على ذمة القضية رقم 22878 لسنة 2012م المطرية "قتل" (توفى إثر إصابته بجروح متفرقة بسلاح أبيض).

وانتقل رجال المباحث وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و"هشام.س.أ" عامل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها القضية رقم 12136 لسنة 2014م المطرية "ضرب" (مصاب بجرح قطعى بالساعد الأيسر والرأس)، لخلافات على الجيرة وتطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المجنى عليه على المتهم بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته المشار إليها، وعلى أثر ذلك أحضر الأخير سلاحا أبيضا "سكين " واعتدى على المجنى عليه بالضرب محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.