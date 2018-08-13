فيديو.. كاميرات المراقبة تلتقط حادث مروع لتصادم 4 سيارات على كورنيش طرة

كتب عبد الرحمن سيد

رصدت كاميرات المراقبة حادث مروع لتصادم 4 سيارات بمحور كورنيش النيل بمنطقة طره، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، وتوقفت حركة المرور بالمنطقة، بعدما تجاوزت سيارتين نقل وملاكى للجزيرة الوسطى، واصطدمت بأتوبيس وسيارة ملاكى أخرى وانتقلت سيارتى إسعاف إلى المكان، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور كورنيش النيل بوقوع حادث مرورى، وتم انتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.