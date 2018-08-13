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ويؤكد: سعيد بن المسيب افتى بذلك

فيديو.. سعد الهلالى: يكفى العقد للزوج المحلل دون الدخول كى تحل الزوجة لزوجها السابق

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:31 ص
فيديو.. سعد الهلالى: يكفى العقد للزوج المحلل دون الدخول كى تحل الزوجة لزوجها السابق الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن سعيد بن المسيب وهو من التابعين ويلقب بأحد فقهاء المدينة السبعة، قال بعدم دخول الرجل على الزوجة التى طلقت ثلاثة من زوجها السابق حتى تحل له، ويكفى العقد عليها.

وأضاف "الهلالى"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، قائلاً:"نفسى الشعب يعرف أن الزوج لما يطلق 3 مرات الفتوى بتقول أن الزوجة لازم تتزوج واحد آخر وكمان فتوة جمهور الفقهاء أنه لابد من الدخول بها رغم أن سعيد بن المسيب قال أنه يكفى العقد دون الدخول".

وشدد أستاذ الفقه المقارن، إن فتوى سعيد بن المسيب على لسانى سوف تقابل بهجوم، وتابع: "ولكن علينا التوضيح للناس أن هناك رأى آخر للفقهاء لمن أراد أن يأخذ به فليأخذ".

 

 


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فقه مقارن

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