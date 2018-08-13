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الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:13 ص
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فاطمة فى دعوى خلع بالمنوفية: أنا صغيرة وأخاف على نفسى من الفتنة وأكره معاشرته

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:11 ص
فاطمة فى دعوى خلع بالمنوفية: أنا صغيرة وأخاف على نفسى من الفتنة وأكره معاشرته محكمة الأسرة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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وقفت "فاطمة .خ . ح" والبالغة من العمر 30 عاما والمقيمة بمركز منوف بمحافظة المنوفية أمام محكمة الأسرة بمنوف، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها "أحمد  .ا .م" البالغ من العمر 35 عاما، وذلك نتيجة حبسه فى جناية قتل عمد وحكم عليه بالمؤبد، وانقطاع علاقته بالأسرة ولأنها خافت ألا تقيم حدود الله، ولأنها في ريعان شبابها فقررت الخلع منه.

وأضافت الزوجة خلال الدعوي، أن زوجها تزوج منها عام 2015 ورزقت منه بطفلة، واتهم فى جناية قتل عمد وتم الحكم عليه بالمؤبد، ولحقنى ضرر من غيابه لأنى فى ريعان شبابى وأخشى على نفسى من الفتنة، وتابعت حاولت الاتصال بأهلة أكثر من مرة إلا أن المحاولات باءت بالفشل وتركوني وطفلتى دون مصاريف.

وأكدت الزوجة خلال الدعوي أنها طلبت منه الخلع لكرهيتها وكرها له وبغضها لمعاشرته، ولأنها تخاف الفنتة لانها في ريعان شبابها وأنها متنازلة عن كافة حقوقها الشرعية والمالية لبغضها معاشرته.

ومن جانبه، أكد حسين الجندى محامى أن موكلتى أبدت التنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية واستعدادها بأن ترد عليه مقدم الصداق الذي أعطاه لها والتنازل عن كافة مستحقاتها طبقا للقانون بعد تدخل حكماء القرية لمحاولة الصلح بين الطرفين أكثر من مرة، ولكنها باءت جميعها بالفشل. 


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