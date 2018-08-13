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غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:30 ص
غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 35 درجة طقس معتدل- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على  جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

 


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