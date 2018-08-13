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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:33 م
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طالب ينتحر شنقا بعد طرده من العمل فى كرداسة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:28 م
طالب ينتحر شنقا بعد طرده من العمل فى كرداسة انتحار طالب-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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انتحر طالب بشنق نفسه بكرداسة، بعد طرد صاحب العمل له وإصابته بحالة نفسية سيئة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تبين أن " حسن. م " 14 سنة طالب يعمل  بورشة خياطة كائنة بالمنطقة سكنه، وحدث خلاف بينه وبين صاحب العمل فقام بطرده من العمل ، فعاد إلى مسكنه في حالة نفسية سيئة، وصعد إلى سطح العقار، وربط سلك دش بكمرة خرسانية ولفه حول رقبته.
 
وشاهدته والدته وقام والده بإنزاله محاولاً إنقاذه، ونقله لمستشفى الخلفاء الخاصة الكائنة بذات القرية، وتحويله لمستشفى أوسيم المركزى، إلا أنه فارق الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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