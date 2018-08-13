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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:40 م
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ضبط سلع غذائية بدون بيانات فى حملة تموينية بالقليوبية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:23 م
ضبط سلع غذائية بدون بيانات فى حملة تموينية بالقليوبية حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط سلع غذائية بدون بيانات داخل مطعم شهير بمدينة بنها، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من ضباط مباحث التموين بقيامهم بحملة على المطاعم والمحال التى تروج سلع غذائية تضر بصحة المواطنين.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط المسئول عن مطعم "ف. ا" بمدينة بنها، وذلك لحيازته واستخدامه سلع غذائية بدون بيانات تفيد محتوى العبوة وتاريخ الإنتاج والصلاحية مخالفا للقراررقم 95 لسنه 1945، حيث تم ضبط ( 5 كجم ) بطاطس بوم فريت بدون بيانات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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