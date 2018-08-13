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الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:51 م
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ضبط أمين شونة ببنى سويف لاختلاسه 15 طن أقماح أثناء توريدها للمطاحن

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:39 م
ضبط أمين شونة ببنى سويف لاختلاسه 15 طن أقماح أثناء توريدها للمطاحن حبس
بنى سويف أيمن لطفى
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ضبطت مباحث التموين ببنى سويف، أمين شونة، بأحد قرى مركز بنى سويف لاختلاسه 15 طن أقماح أثناء توريدها للمطاحن.

وتلقى المقدم محمد محفوظ رئيس قسم مباحث التموين معلومات من مصادره تفيد وجود عجز فى كمية الأقماح التى تسلمتها شونة قرية "الشيخ هارون" التابعة لإدارة تموين مركز بنى سويف، من المزارعين والتجار.

وداهمت اليوم الاثنين قوة يقودها رئيس مباحث التموين ومعاونو القسم الشونة، فوجدت آخر سيارة تنقل الأقماح إلى المطاحن وبمراجعة الدفاتر وسجلات الاستلام والتوريد، تبين وجود عجز واختلاس يصل إلى 15 ألف كيلو أقماح عهدة أمين الشونة.

وتحفظت القوة على السجلات وألقت القبض على أمين الشونة واصطحبته إلى قسم مباحث التموين وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 


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