صور. ضبط سجق ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة

كتب نيفين طه

شن مجلس مدينة الخانكة بالقليوبية برئاسة مجدى نجاج ونائبه طلال ربيع حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع الطب البيطرى، للمرور على بعض الجزارين ومحالات الطعام بمنطقة الخانكة.

وأسفرت الحملة عن وجود منزل تم تحويله إلى سلخانة لذبح المواشى بدلا من الذبح داخل السلخانة المخصصة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط كميات من الدواجن والسجق بثلاجة بمدينة الخانكة، وتبين عدم وجود بيانات عليها، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضرين رقمهما 165 و 166 أمن دولة، وجارى العرض على النيابة العامة .



















