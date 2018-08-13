video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سكرتير بنى سويف يودع حجاج الجمعيات الأهلية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:27 م
صور.. سكرتير بنى سويف يودع حجاج الجمعيات الأهلية
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف تعليماته لمسؤولى التضامن الاجتماعى بضرورة توفير أوجه الرعاية والراحة الكاملة وتذليل كافة العقبات والمشاكل التى قد تواجه حجاج قرعة الجمعيات الأهلية المقرر سفرهم اليوم 13 أغسطس الحالى لأداء مناسك فريضة الحج للعام 1439 هجريا.

 وشدد المحافظ على ضرورة متابعة قيام اللجنة المشرفة على بعثة حج الجمعيات بالمحافظة بدورها الكامل فى تذليل العقبات أمام الحجاج وتيسير أداء المناسك ومواجهة أية ظروف طارئة، بالإضافة إلى التوعية الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

 وودع السكرتير العام اللواء عصام العلقامى- تننفيذا لتكليفات المحافظ - حجاج الجمعيات المسافرين اليوم الاثنين، مطمئنا على توافر كافة الترتيبات اللازمة لسفرهم بخير وسلام، حيث غادر الحجاج مساء اليوم الاثنين من أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

 من جانبه أكد أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن أن سيتم تنفيذ تعليمات المحافظ بالمتابعة على مدار الساعة لأخبارهم بداية من موعد ذهابهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله من خلال اللجنة المشرفة على أعمال الحج، واطلاع المحافظ بشكل متتابع على أحوالهم. 

 وأشار وكيل الوزارة إلى أن اجمالى عدد حجاج الجمعيات المسافرين اليوم 319 حاجًا وحاجًة من مواطنى المحافظة بمراكزها السبع، مؤكدا أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها للمسافرين بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية، حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة للحجاج وحصولهم على التطعيمات، كما تم عقد ندوات توعية لهم قبل سفرهم بالاشتراك مع الأوقاف.

 كما أضاف وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ تم نقل الحجاج اليوم من أمام ديوان عام المحافظة إلى مطار القاهرة الدولى من خلال أتوبيسات مكيفة تسهيلاً عليهم للوصول فى المواعيد المحددة تجنبا لحدوث أى تأخير فى سفرهم للأراضى المقدسة لأداء الفريضة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف: رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى

بنى سويف

أخبار بنى سويف

أخبار مصر

أخبار المحافظات

حجاج ببنى سويف




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة