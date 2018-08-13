صور.. سكرتير بنى سويف يودع حجاج الجمعيات الأهلية

أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف تعليماته لمسؤولى التضامن الاجتماعى بضرورة توفير أوجه الرعاية والراحة الكاملة وتذليل كافة العقبات والمشاكل التى قد تواجه حجاج قرعة الجمعيات الأهلية المقرر سفرهم اليوم 13 أغسطس الحالى لأداء مناسك فريضة الحج للعام 1439 هجريا.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة قيام اللجنة المشرفة على بعثة حج الجمعيات بالمحافظة بدورها الكامل فى تذليل العقبات أمام الحجاج وتيسير أداء المناسك ومواجهة أية ظروف طارئة، بالإضافة إلى التوعية الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وودع السكرتير العام اللواء عصام العلقامى- تننفيذا لتكليفات المحافظ - حجاج الجمعيات المسافرين اليوم الاثنين، مطمئنا على توافر كافة الترتيبات اللازمة لسفرهم بخير وسلام، حيث غادر الحجاج مساء اليوم الاثنين من أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

من جانبه أكد أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن أن سيتم تنفيذ تعليمات المحافظ بالمتابعة على مدار الساعة لأخبارهم بداية من موعد ذهابهم حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله من خلال اللجنة المشرفة على أعمال الحج، واطلاع المحافظ بشكل متتابع على أحوالهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن اجمالى عدد حجاج الجمعيات المسافرين اليوم 319 حاجًا وحاجًة من مواطنى المحافظة بمراكزها السبع، مؤكدا أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها للمسافرين بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية، حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة للحجاج وحصولهم على التطعيمات، كما تم عقد ندوات توعية لهم قبل سفرهم بالاشتراك مع الأوقاف.

كما أضاف وكيل الوزارة أنه تنفيذا لتعليمات المحافظ تم نقل الحجاج اليوم من أمام ديوان عام المحافظة إلى مطار القاهرة الدولى من خلال أتوبيسات مكيفة تسهيلاً عليهم للوصول فى المواعيد المحددة تجنبا لحدوث أى تأخير فى سفرهم للأراضى المقدسة لأداء الفريضة.