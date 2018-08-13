صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد ثروة بلاده الحيوانية والسمكية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بزيارة إلى بحيرة يونفونج فى بيونج يانج، والمعروفة بأنها أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى البلاد، وأظهرت الصور التى أوردتها وكالة رويترز، وقوفه مع عدد من المسؤولين لمناقشة كيفية تحقيق التنمية .



ابتسامة على هامش الزيارة

وتفقد زعيم كوريا الشمالية كذلك مزرعة "أنجوك" الحيوانية، فى خطوة تهدف على ما يبدو إلى تحفيز التنمية الاقتصادية فى بلاده، خاصة بعد اقتراب أزمة بلاده مع المجتمع الدولى إلى الحل .



الأبقار فى المزرعة التى زارها كيم جونج أون



بحيرة يونفونج



حوار بين زعيم كوريا الشمالية ومسئولى المزرعة



حوار على هامش الزيارة



زعيم كوريا الشمالية بصحبة عدد من المسئولين



زعيم كوريا الشمالية يتفقد ثروة بلاده الحيوانية



زعيم كوريا الشمالية يحاول تنمية مصادر بلاده الاقتصادية



كيم يدلى برؤيته فى حديثه للمسؤولين