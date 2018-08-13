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صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد ثروة بلاده الحيوانية والسمكية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:12 ص
صور.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد ثروة بلاده الحيوانية والسمكية زعيم كوريا الشمالية أثناء الزيارة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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قام زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بزيارة إلى بحيرة يونفونج فى بيونج يانج، والمعروفة بأنها أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى البلاد، وأظهرت الصور التى أوردتها وكالة رويترز، وقوفه مع عدد من المسؤولين لمناقشة كيفية تحقيق التنمية .

ابتسامة على هامش الزيارة
ابتسامة على هامش الزيارة
 
وتفقد زعيم كوريا الشمالية كذلك مزرعة "أنجوك" الحيوانية، فى خطوة تهدف على ما يبدو إلى تحفيز التنمية الاقتصادية فى بلاده، خاصة بعد اقتراب أزمة بلاده مع المجتمع الدولى إلى الحل.
 
 
الأبقار فى المزرعة التى زارها كيم جونج أون
الأبقار فى المزرعة التى زارها كيم جونج أون
بحيرة يونفونج
بحيرة يونفونج
حوار بين زعيم كوريا الشمالية ومسئولى المزرعة
حوار بين زعيم كوريا الشمالية ومسئولى المزرعة
حوار على هامش الزيارة
حوار على هامش الزيارة
زعيم كوريا الشمالية بصحبة عدد من المسئولين
زعيم كوريا الشمالية بصحبة عدد من المسئولين
زعيم كوريا الشمالية يتفقد ثروة بلاده الحيوانية
زعيم كوريا الشمالية يتفقد ثروة بلاده الحيوانية
زعيم كوريا الشمالية يحاول تنمية مصادر بلاده الاقتصادية
زعيم كوريا الشمالية يحاول تنمية مصادر بلاده الاقتصادية
كيم يدلى برؤيته فى حديثه للمسؤولين
كيم يدلى برؤيته فى حديثه للمسؤولين
مزرعة أنجوك الحيوانية
مزرعة أنجوك الحيوانية

 


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كوريا الشمالية

بحيرة يونفونج

بيونج يانج

مزرعة أنجوك

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