صور.. توصيات مؤتمر الصيدلة الدولى الأول بجامعة المنوفية

اختتمت مساء أمس فعاليات المؤتمر الدولى الأول لكلية الصيدلة الذى بحث فى سبل تطور الدواء وشكله الصيدلى والذى أستمر لمدة يومين برعاية وحضور الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والرئيس الشرفى للمؤتمر والدكتورة وفاء زهران عميدة الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور هيثم أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر والدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة بالمنوفية والباحثين والعلماء وعمداء الكليات وهيئة التدريس بالكلية وطلاب وطالبات كليات الصيدلة.

حيث أعلن الدكتور هيثم أحمد مقرر المؤتمر التوصيات التى أسفرت عنها الجلسات للمطالبة بتدريب الصيادلة العاملين فى المستشفيات على اليقظة الدوائية التى تظهر مشاكل التخزين الدوائية، وضرورة التعليم المستمر لصيادلة المصانع وذلك لكى يكونوا على دراية تامة بالعلم أولا بأول، توطيد العلاقات بين مصانع الأدوية وكليات الصيدلة من خلال بروتوكلات تعاونية بحثية يتم من خلالها حصول الباحثين على درجتى الماجستير والدكتوراه لإيجاد حلول لمشاكل المصانع كنقاط بحثية فى هذه المجال وزيادة معدل تدريب طلاب كلية الصيدلة فى مصانع الأدوية المحلية منها والعلمية لكى يحصلوا على قدر كبير من العلم بتقنيات صناعة الدواء الحديثة والمتجددة قبل حصولهم على درجة البكالوريوس.

وقد أنهى المؤتمر فعالياته بإهداء الدكتورة وفاء زهران عميدة الكلية درع المؤتمر للدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفيه والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد القاصد نائب ريس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما سلم رئيس الجامعة درع المؤتمر للدكتورة وفاء زهران والدكتور هيثم أحمد والدكتورة داليا حمدان وكيلة الكلية للشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد بدر والدكتور عمرو كمال ورئيس إتحاد طلاب كلية الصيدلة ولجنة تنظيم المؤتمر.

كما تم تكريم الشركات الداعمة والرعاية للمؤتمر وهم المتحدة الصيادلة ولين للبرمجيات وسيجما للصناعات الدوائية وإبيكو ونقابة الصيادلة بالمنوفية وتسلمها الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة.

كما تم تسليم جائزة أفضل بوست الدكتورة فاطمة فؤاد مركز أول والمركز الثانى للدكتورة ندى أسامة والمركز الثالث للدكتورة هبة علاء وجائزة أفضل بحث إلقاء المركز الأول للدكتورة إسراء حسين والمركز الثانى للدكتورة داليا حمدان والثالث للدكتورة منى الزغبى.