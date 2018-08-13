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الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:15 ص
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صور.. إجلاء آلاف الأشخاص فى الفلبين بسبب إعصار "ياجى"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:08 ص
صور.. إجلاء آلاف الأشخاص فى الفلبين بسبب إعصار "ياجى" مواطنون فلبينيون بعد الإعصار والفيضانات المدمرة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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وقالت وسائل إعلام حكومية إن أكثر من 200 ألف شخص تم إجلاءهم فى الفلبين، بسبب إعصار ضربها فى الأيام القليلة الماضية.
أطفال وموطنون فلبينيون
أطفال وموطنون فلبينيون
 
وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينجوا) إن الاعصار ياجى ضرب عدة دول فى آسيا، وعلى رأسها الفلبين والصين، قبل منتصف الليل بقليل ليصل الى سرعة 102 كيلومترا فى الساعة.
السحب السوداء تغطى سماء الفلبين
السحب السوداء تغطى سماء الفلبين
وقالت شينجوا إن العاصفة ستسبب ايضا أمطارا غزيرة وستضعف تدريجيا مع تحركها ببطء نحو الشمال الغربي.
المدارس أصبحت ملجأ لبعض العائلات فى الفلبين
المدارس أصبحت ملجأ لبعض العائلات فى الفلبين

وفى وقت سابق، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية فى الفلبين أعلى تحذير من هطول أمطار فى منطقة مانيلا والأقاليم المجاورة؛ نظرًا لأن عاصفة قوية شمال البلاد زادت من هطول الأمطار الموسمية، وحذرت الهيئة الأشخاص عبر رسائل نصية من حدوث فيضانات خطيرة.

الملابس فوق أسرة المشردين فى ملاجئهم المؤقتة
الملابس فوق أسرة المشردين فى ملاجئهم المؤقتة

وقالت السلطات إنه جرى إجلاء 460 شخصًا على الأقل إلى أماكن أكثر أمنًا فى مدن فالنزويلا ومالابون وكويزون سيتي، وتم إغلاق المدارس فى مانيلا والأقاليم القريبة، السبت، وإلغاء رحلة طيران داخلية، وغمرت المياه بعض الطرق.

المياة تغطى أحد السيارات
المياة تغطى أحد السيارات

وتشهد الفلبين، التى تعد واحدة من الدول الأكثر عرضة للكوارث فى العالم، ما متوسطه 20 إعصارًا فى العام تهب فوق المحيط الهادئ.

المياة تغطى الشوارع
المياة تغطى الشوارع
بعض الفلبينيين يفترشون الأرض
بعض الفلبينيين يفترشون الأرض
صفوف من المواطنين بعد إجلاءهم
صفوف من المواطنين بعد إجلاءهم
مواطن فلبينى
مواطن فلبينى
مواطن يحاول إخلاء منزله من المياة
مواطن يحاول إخلاء منزله من المياة
مواطنان فلبينيان بعد الإعصار
مواطنان فلبينيان بعد الإعصار
مواطنة فلبينية
مواطنة فلبينية
مواطنون تشردوا بسبب الفيضانات والعواصف فى الفلبين
مواطنون تشردوا بسبب الفيضانات والعواصف فى الفلبين
مواطنون فلبينيون بعد تشريدهم
مواطنون فلبينيون بعد تشريدهم
مواطنون فلبينيون ينامون فى الشوارع والمولات
مواطنون فلبينيون ينامون فى الشوارع والمولات
مواطنون واطفال يفترشون الأرض
مواطنون واطفال يفترشون الأرض
مواطنون يحاولون انقاذ أطعمتهم
مواطنون يحاولون انقاذ أطعمتهم
مواطنون يحاولون انقاذ ممتلكاتهم
مواطنون يحاولون انقاذ ممتلكاتهم
مواطنون يفترشون الأرض بأحد المولات التجارية
مواطنون يفترشون الأرض بأحد المولات التجارية

 


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الفلبين

إعصار ياجى

إعصار الفلبين

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