صور.. إجلاء آلاف الأشخاص فى الفلبين بسبب إعصار "ياجى"

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

وقالت وسائل إعلام حكومية إن أكثر من 200 ألف شخص تم إجلاءهم فى الفلبين، بسبب إعصار ضربها فى الأيام القليلة الماضية.



أطفال وموطنون فلبينيون

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينجوا) إن الاعصار ياجى ضرب عدة دول فى آسيا، وعلى رأسها الفلبين والصين، قبل منتصف الليل بقليل ليصل الى سرعة 102 كيلومترا فى الساعة.



السحب السوداء تغطى سماء الفلبين

وقالت شينجوا إن العاصفة ستسبب ايضا أمطارا غزيرة وستضعف تدريجيا مع تحركها ببطء نحو الشمال الغربي.



المدارس أصبحت ملجأ لبعض العائلات فى الفلبين

وفى وقت سابق، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية فى الفلبين أعلى تحذير من هطول أمطار فى منطقة مانيلا والأقاليم المجاورة؛ نظرًا لأن عاصفة قوية شمال البلاد زادت من هطول الأمطار الموسمية، وحذرت الهيئة الأشخاص عبر رسائل نصية من حدوث فيضانات خطيرة.

الملابس فوق أسرة المشردين فى ملاجئهم المؤقتة وقالت السلطات إنه جرى إجلاء 460 شخصًا على الأقل إلى أماكن أكثر أمنًا فى مدن فالنزويلا ومالابون وكويزون سيتي، وتم إغلاق المدارس فى مانيلا والأقاليم القريبة، السبت، وإلغاء رحلة طيران داخلية، وغمرت المياه بعض الطرق.

المياة تغطى أحد السيارات وتشهد الفلبين، التى تعد واحدة من الدول الأكثر عرضة للكوارث فى العالم، ما متوسطه 20 إعصارًا فى العام تهب فوق المحيط الهادئ.

المياة تغطى الشوارع

بعض الفلبينيين يفترشون الأرض

صفوف من المواطنين بعد إجلاءهم

مواطن فلبينى

مواطن يحاول إخلاء منزله من المياة

مواطنان فلبينيان بعد الإعصار

مواطنة فلبينية



مواطنون تشردوا بسبب الفيضانات والعواصف فى الفلبين

مواطنون فلبينيون بعد تشريدهم

مواطنون فلبينيون ينامون فى الشوارع والمولات

مواطنون واطفال يفترشون الأرض