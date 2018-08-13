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الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:16 م
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صحة سوهاج: توفير مستلزمات طبية والتعاقد على أخرى بــ 6 ملايين جنيه

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:05 م
صحة سوهاج: توفير مستلزمات طبية والتعاقد على أخرى بــ 6 ملايين جنيه رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
سوهاج محمود مقبول
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أعلنت مديرية الصحة بسوهاج توفير نصف مليون سرنجة مقاسات، بالإضافة إلى 400 ألف جوانتى لتوزيعها على المستشفيات المختلفة لسد العجز، حسب تصريح رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضافت رجاء في تصريح خاص لليوم السابع أن المديرية وضعت خطة زمنية من أجل توفير احتياجات المستشفيات على مستوى محافظة سوهاج خاصة المستلزمات الطبية والنواقص، والتى تم رصدها من خلال المتابعات الميدانية على المستشفيات.

وأكدت وكيل وزارة الصحة أن إدارة التموين الطبى " قسم العقود المشتريات وفر 500 ألف سرنجه مقاسات مختلفة بالإضافة إلى توفيرها 461 ألف جوانتى وبلغت التكلفة الإجمالية لتلك المستلزمات 470 ألف جنيه سوف يتم توزيعها على المستشفيات لسد الاحتياج من تلك الأصناف، وجار توفير كميات إضافية، وتوريد كيماويات ومستلزمات معامل بمبلغ 6 ملايين جنيه تكفى لمدة عام.

 


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