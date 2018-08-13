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"صحة البرلمان": حسم قانون مزاولة مهنة الصيدلة بدور الانعقاد المقبل

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:00 ص
"صحة البرلمان": حسم قانون مزاولة مهنة الصيدلة بدور الانعقاد المقبل أيمن أبو العلا ومجلس النواب
كتب محمود حسين
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قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة فى دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن اللجنة لم تجمد مشروع القانون أو تضعه فى "الدرج"، ولكنها ارجأته بسبب مناقشتها قانون التأمين الصحى الشامل وقانون المسئولية الطبية وقانون الأبحاث الطبية الإكلينيكية، فكان إرجاء قانون مزاولة مهنة الصيدلة نظرا لأنه يحتاج وقت طويل لحسمه.

وأضاف "أبو العلا"، فى تصريح لـ"اليوم السىابع"، أن اللجنة لابد أن تناقش مشروع قانون إنشاء هيئة الدواء إما بالتزامن مع مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة أو قبله، نظرا لارتباط القانونين ببعضهما.

 وأوضح "أبو العلا"، أنه يؤيد النص فى قانون مزاولة مهند الصيدلة على أن يحظر على الصيدلى صرف دواء للمريض بدون روشتة من الطبيب، وعلى وزارة الصحة أن توفر الأطباء فى العيادات الخارجية، مؤكدا أن اللجنة تستهدف أن الخروج بقانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام.


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