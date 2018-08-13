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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2018 والقواعد المنظمة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:30 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2018 والقواعد المنظمة تنسيق الدبلومات الفنية 2018
كتب ـ وائل ربيعى
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بعد إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بمختلف مستوياتها، يرصد "اليوم السابع"، من خلال خدمته الحصرية "س و ج" كل القواعد المنظمة والتعليمات الخاصة بتنسيق هذه الفئة من الطلاب.

متى ينتهى تنسيق الدبلومات الفنية 2018؟

يسجل الطلاب بالشهادات الفنية رغباتهم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13/8/2018 حتى يوم الأحد الموافق 19/8/2018 .

ما الحدود الدنيا لتقدم طلاب الدبلومات الفنية 2018 ؟

-         دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها بنسبة 60 % فأكثر.

-         دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)   60% فأكثر.

-         دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر.

-         دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر.

-         دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى 60% فأكثر.

-         دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.

-         دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  مركز التكنولوجيا المتميز.

-         دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75% فأكثر.

ما نسبة قبول طلاب الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية؟
 

تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية "نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية") ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

ماذا عن تنسيق الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية؟

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالصف الثالث بهذه المعاهد.

هل يسمح طلاب الشهادات الفنية بالتعديل على الرغبات خلال فترة التنسيق؟
 

نعم يسمح للطلاب بالتعديل على الرغبات خلال فترة التنسيق، فموقع التنسيق سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا له.

متى يتم فتح اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية؟
 

سيتم الإعلان عن مواعيد أداء اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية(صناعي نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية) في وقت لاحق. 


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تنسيق الدبلومات الفنية 2018




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