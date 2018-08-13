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سلطنة عُمان تستقبل جرحى ومصابين من اليمن عبر منفذ المزيونة الحدودى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:53 ص
سلطنة عُمان تستقبل جرحى ومصابين من اليمن عبر منفذ المزيونة الحدودى السلطان قابوس
أ ش أ
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أعلنت سلطنة عمان أنها استقبلت مجموعة من المصابين والجرحى اليمنيين عبر منفذ المزيونة الحدودى بين البلدين.

وذكر بيان للقوات المسلحة العمانية، أن الجيش السلطانى العمانى قام بنقل الجرحى والمصابين اليمنيين بواسطة الحافلات إلى قاعدة ثمريت الجوية برفقة طاقم طبى من الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وأضاف البيان أن سلاح الجو السلطانى العمانى قام بعملية نقلهم إلى قاعدة السيب الجوية بمسقط لتلقى العلاج اللازم، وذلك فى إطار الجهود الإنسانية التى تقوم بها السلطنة للتعامل مع الأوضاع التى تشهدها حاليا الجمهورية اليمنية.

وبحسب البيانسيتم نقل بعض الجرحى والمصابين اليمنيين إلى الهند للعلاج هناك بعد اكتمال الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن من السفارة الهندية بمسقط.

 


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