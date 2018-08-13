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الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:53 م
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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 13-8-2018 والعملة تواصل استقرارها بالبنوك

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:42 ص
سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 13-8-2018 والعملة تواصل استقرارها بالبنوك الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 13-8-2018، حيث لم يتغير سعر الريال اليوم عن السعر الذى سجله فى ختام تعاملات الأمس.

 

ثبت سعر الريال السعودى فى التعاملات الصباحية لليوم الاثنين، مسجلاً 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، والتى سجل فروقاً طفيفة فيما بينها "من بنك لآخر"،  وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.74 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى "فى آخر تحديثات له".

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط سعر العملة فى السوق المحلى"

 

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.72 جنيه للشراء

4.76  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع


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