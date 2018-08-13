رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

قال تشانج ويكاى، الرئيس التنفيذى لشركة CSCEC الصينية، إن جميع أعمال البناء فى العاصمة الإدارية الجديدة من المقرر أن تنتهى فى غضون 3 سنوات ونصف حد أقصى.
وأضاف تشانج ويكاى، فى تصريحات لوكالة أنباء شينخوا، أن المشروع يهدف إلى توفير الآلاف من فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المصرى، فى حين من المقرر أن تنتقل المؤسسات الحكومية المصرية إلى العاصمة الجديدة خلال النصف الثانى من عام 2019، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية.
وأضافت الوكالة الصينية، أن المركز سيضم ناطحة سحاب (برج) يبلغ ارتفاعها 345 مترًا، وستكون الأطول فى قارة أفريقيا، وسيضم المركز المخطط إنشاؤه أيضًا، 12 مجمع تجارى و5 مبانى سكنية وفندقين.
وتقدم جوان كينج، رئيس مجلس إدارة شركة (cscec) الصينية، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الأسبوع الماضى، مضيفا: أريد أن أطمئن قلوبكم، سننفذ هذا المشروع وفق الاتفاق بيننا، وسنحاول تنفيذ المرحلتين فى أقصر فترة ممكنة، وسنتبع أفضل الطرق فى العمل، وسنوفر جميع موارد الشركة لسرعة تنفيذ المشروع بجودة عالية.
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