رئيس زيمبابوى يدعو الشعب إلى الوحدة وتجاوز الاضطرابات

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دعا رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا اليوم الإثنين الشعب إلى الوحدة لإعادة بناء الاقتصاد، وحثهم على ضرورة تجاوز ما حدث عقب الانتخابات من أعمال عنف حيث لقى 6 أشخاص مصرعهم خلالها.

وقال منانجاجوا - فى أول خطاب يلقيه للأمة منذ إعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية أوردت قناة (يورو نيوز) الأوروبية مقتطفات منه - إن زيمبابوى أظهرت للعالم كيف يمكنها إجراء تصويت حر وسلمى، إلا أنه ألقى باللائمة فى أعمال العنف التى أعقبت الانتخابات على حركة التغيير الديمقراطى.

وأضاف منانجاجوا "لقد حان الوقت لوضع فترة الانتخابات وراءنا واحتضان المستقبل"، وتابع "لا يجب أن نتراجع أبدا بسبب العقبات المؤقتة أو بسبب الأحداث المؤسفة التى نقابلها خلال قضيتنا لبناء زيمبابوى منفتحة وحرة وديمقراطية ومزدهرة."

تجدر الإشارة إلى أن أعمال عنف قد اندلعت فى العاصمة هرارى عقب إعلان فوز حزب منانجاجوا (زانو بي-إف) بالانتخابات العامة، وتعد هذه الانتخابات هى الأولى التى تجرى فى ظل غياب روبرت موجابى الرئيس السابق لزيمبابوى والذى حكم البلاد لمدة 37 عاما.