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رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقى وفد جامعة استيرلينج لمتابعة المشروع البحثى المشترك

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:22 م
رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقى وفد جامعة استيرلينج لمتابعة المشروع البحثى المشترك رئيس الجامعة ووفد جامعة استيرلينج
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وليام ليشن، عضو هيئة التدريس بمعهد الاستزراع السمكي بجامعة ‏إستيرلينج باسكتلندا، لمتابعة مخرجات المشروع العلمى المشترك بين الجامعتين وتعظيم الاستفادة من تلك المخرجات فى مجال تشخيص أمراض أسماك البلطى والحد ‏من تأثيرها أو انتشارها فى مزارع الأسماك؛ بناء على اتفاقية التعاون العلمي المشترك مع جامعة استرلينج البريطانية بمشروع الوقاية السلوكية لتعزيز صحة الأسماك والتكثيف المستدام لأسماك  البلطي المصرية، الذي أوشك على الانتهاء، كما تم مناقشة العمل في إعداد مشروع جديد بين الجامعتين.
 
كما التقى القمري مع الدكتور خالد ناجي، رئيس قسم بحوث هندسة وتصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية بمركز البحوث الزراعية بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون في مجال تصنيع وتعبئة وتغليف الأغذية، وإعداد دراسات جدوى مشروعات في هذا المجال للخريجين من أبناء الجامعة.‏

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