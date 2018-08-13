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..والمحكمة :عليه اتخاذ الإجراءات القانونية..

دفاع دومة بـ"أحداث الوزراء" : موكلى تعرض لاعتداء من متهمين بقضية آخرى

الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:54 م
دفاع دومة بـ"أحداث الوزراء" : موكلى تعرض لاعتداء من متهمين بقضية آخرى احمد دومة،ارشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، سماع مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".

وقبل بدء مرافعة النيابة قال طاهر أبو النصر دفاع أحمد دومة،  إن موكله تعرض لاعتداء جسدى من قبل متهمين فى أحدى قضايا العنف والتى نظرتها دائرة آخرى كاد أن يودى بحياته لولا تدخل رجال الأمن، ونوه الدفاع إلى أن أصحاب هذا الفكر قد أهدروا دم المتهم.

وفيما رد رئيس المحكمة على الدفاع قائلا :" ما تعرض له المتهم من اعتداء حسبما قرر الدفاع لا تختص به المحكمة وأن عليه ان يتخذ الإجراءات القانونية".

 

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

 


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