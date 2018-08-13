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داخلية تركيا تشن حملة شرسة ضد مستخدمى مواقع التواصل لانتقادهم هبوط الليرة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:52 م
داخلية تركيا تشن حملة شرسة ضد مستخدمى مواقع التواصل لانتقادهم هبوط الليرة اعتقالات الشرطة التركية للشباب
كتب محمود محيى
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شنت وزارة داخلية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حملة مسعورة ضد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، لانتقادهم الوضع الاقتصادى السيئ فى البلاد وتدهور العملة المحلية الليرة لمستوى غير مسبوق أمام العملات الأجنبية.

 

وأسفرت الحملة، وفق صحيفة "زمان" التركية، عن رصد 346 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعى، قالت إنهم يقومون بأنشطة تحريضية لخلق انطباع عام سلبى يساهم فى ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

 

وذكرت الداخلية التركية، فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم رصد 346 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعى يشاركون منشورات تحرض على رفع مؤشر الدولار، وأنها شرعت فى تحقيقات قضائية ضدهم.

 

وعلى الصعيد الآخر ذكرت نيابة إسطنبول أنها بدأت تحقيقات بحق أشخاص يمارسون أعمال تتضمن تهديدات للأمن الاقتصادى، حيث أعلنت بدئها تحقيقات بشأن أشخاص يستهدفون الأمن الاقتصادى ووحدة البلاد وسلامها الاجتماعى واستقرارها الداخلى من خلال الدولار المرتفع بسبب التوترات مع الولايات المتحدة، على حد زعمها.

 

وساءت أوضاع العملة المحلية فى تركيا، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية عن عقوبات على وزيرين فى تركيا وألغت صفقة مقاتلات كانت تنتظرها أنقرة، كما أعلن الرئيس الأمريكى مضاعفة الرسوم الجمرية على صادرات تركيا من الصلب والألومنيوم بعد تهديد سابق بفرض عقوبات على تركيا إن لم تفرج عن قس أمريكى معتقل لديها.

 

ويقول خبراء إن الارتفاع الجنونى للعملات الأجنبية فى تركيا إذا استمر على هذه الشاكلة ستعانى قطاعات الأغذية والأدوية وجميع المنتجات المستوردة بما فيها الهواتف من ارتفاع كبير فى أسعارها.


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