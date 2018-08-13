خبيرة اقتصادية من أصل مصرى مرشحة لمنصب محافظ بنك إنجلترا المركزى

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دخلت الدكتورة نعمت شفيق عميدة جامعة لندن للاقتصاد - ذات الأصول المصرية - ضمن قائمة الترشيحات لخلافة مارك كارنى محافظ بنك إنجلترا المركزى الذى يترك منصبه فى شهر يونيو المقبل بعد ست سنوات قضاها فى المنصب.

ويعكف وزير المالية البريطانى فيليب هاموند، حاليا على إعداد صيغة نهائية لوصف وظيفة محافظ بنك انجلترا المركزى، التى سيتم وضعها فى إعلان على موقع إلكترونى، والتى يشترط فى من يشغل الوظيفة فهم معمق لمأزق بريطانيا الاقتصادى فى ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ومن بين المرشحين للمنصب الدكتورة نعمت شفيق عميدة جامعة لندن للاقتصاد نائب محافظ بنك إنجلترا السابق ، بجانب الرئيس التنفيذى لهيئة السلوك المالى أندرو بيلى ومحافظ بنك الاحتياطى الهندى السابق راجورام راجان ، والرئيس التنفيذى لشركة أوفكوم، شارون وايت، ونائب محافظ البنك بن برودبتر.

يذكر أن نعمت شفيق (المعروف لقبها Minouche) من مواليد عام 1962، وتحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية بجانب المصرية وهى نائب محافظ بنك انجلترا المسئولة عن الأسواق والخدمات المصرفية وعضو بنك إنجلترا فى لجنة السياسة النقدية .

وكانت نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، وهو المنصب الذى عقد فى الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، وهى كانت قد شغلت منصب السكرتير الدائم للمملكة المتحدة بوزارة التنمية الدولية (DFID) ابتداء من مارس 2008. وعملت كخبير اقتصادى من خلال التدريب، وقد شغلت عددا من المناصب العليا فى المنظمات الدولية .