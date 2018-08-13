حصاد الأخبار.. تعرف على حصاد أهم الأحداث خلال الساعات الماضية

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

لحوم العيد

حجاج بيت الله الحرام

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

التنسيق الالكترونى

حالة الطقس

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

الدكتورة هالة زايد

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

محمد سعفان وزير القوى العاملة

نقابة الصيادلة

حجاج بيت الله الحرام



جانب من فعاليات الاتفاقية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم