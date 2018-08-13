حصاد الأخبار.. تعرف على حصاد أهم الأحداث خلال الساعات الماضية

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
الصحة : لا مصابين فى حريق عقار بجوار مول رمسيس هيلتون
الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
"الزراعة" تنفى شائعة حظر سبع دول استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الزراعة تستورد 192 ألف طن لحوم ومنتجات ألبان لطرحها بالأسواق قبل العيد
لحوم العيد
وفاة 2 من الحجاج المصريين بالسعودية نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية
حجاج بيت الله الحرام
التعليم العالى تعلن إنهاء تأمين الشهادات الجامعية بباركود وعلامة مائية 2019
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الدبلومات الفنية 2018 والقواعد المنظمة
التنسيق الالكترونى
غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 35 درجة
حالة الطقس
الإسكان تكشف عن فرص استثمارية فى 4 مشروعات كبرى بمدينة العاشر من رمضان
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
"الصحة" تحظر تداول 6 مواد من الحشيش الصناعى وتدرجها بجدول المخدرات
الدكتورة هالة زايد
النقل ترفع درجة الاستعداد بالسكك الحديدية والمترو استعداداد لعيد الأضحى
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
القوى العاملة تسلم 20 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالجيزة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
نقابة الصيادلة تسلم تأشيرات الحج لأعضائها الفائزين
نقابة الصيادلة
بعثة الحج الطبية تراجع الاشتراطات الصحية لإحدى فنادق مكة بعد إصابة الحجاج المصريين بنزلات معوية
حجاج بيت الله الحرام
100 "شهادة أمان" بمدارس الخطيب ومصنع الحضارة بالعاشر من رمضان
جانب من فعاليات الاتفاقية
وزارة البيئة تتوقع تجميع 90% من قش الأرز.. ودعم المتعهدين بـ50 جنيها للطن
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
4 حالات غش اليوم بامتحان الدور الثانى للثانوية العامة بمادة اللغة الانجليزية
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
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