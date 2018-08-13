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حبس عامل قتل صديقه فى مشاجرة بحدائق القبة 4 أيام

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:48 م
حبس عامل قتل صديقه فى مشاجرة بحدائق القبة 4 أيام محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صديقه. 
 
وقررت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة عامل، قتل على يد صديقه فى وصلة مزاح بينهما، لبيان أسباب الوفاة، وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من عملية التشريح، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنها لذكر فى العقد الرابع من العمر، توفى نتيجة إصابته بجرح طعنى بالبطن.
 
البداية عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة أحد أبناء المنطقة، متوفى نتيجة إصابته بسلاح أبيض وملقى فى أحد الشوارع. 
 
وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن المجنى عليه توفى على يد صديقه، فى وصلة مزاح تحولت إلى مشاجرة، عقب تقنين الإجراءات وتم القبض على المتهم، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق. 
 

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