video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جيش اليونان يعلق أنشطة بناء الثقة مع تركيا لاستمرار احتجازها جنديين يونانيين

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:09 م
جيش اليونان يعلق أنشطة بناء الثقة مع تركيا لاستمرار احتجازها جنديين يونانيين الجيش اليونانى ـ صورة أرشيفية
أثينا (أ ش أ)
إضافة تعليق

علق الجيش اليونانى أنشطة بناء الثقة مع تركيا على خلفية قضية جنديين يونانيين محتجزين لدى تركيا منذ مارس الماضى.

وذكرت صحيفة (كاثمرينى) اليونانية، على موقعها الإلكترونى، أن أحد كبار ضباط الجيش اليونانى بعث برسالة شديدة اللهجة لأنقرة، على خلفية الاحتجاز، عن طريق تعليق بعض أنشطة بناء الثقة للفترة المتبقية من العام الجارى.

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن تدابير تعليق أنشطة بناء الثقة بين الدولتين امتدت إلى مجالات: تبادل خريجى الأكاديمية العسكرية، إلى جانب الأنشطة الثقافية والرياضية، والتى تم تخفيضها بالفعل على خلفية احتجاز جنديين يونانيين، عقب عبورهما عن طريق الخطأ الخط الحدودى بين الدولتين إلى تركيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحيفة: محكمة تركية تقضى باستمرار حبس جنديين يونانيين

محكمة تركية تقضى بتمديد احتجاز جنديين يونانيين

مسئول يونانى: استمرار احتجاز جنديين يونانيين فى تركيا أمر "بربرى"

الجيش اليونانى

اليونان

تركيا

تركيا تحتجز جنديين يونانيين




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة