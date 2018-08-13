جيش اليونان يعلق أنشطة بناء الثقة مع تركيا لاستمرار احتجازها جنديين يونانيين

أثينا (أ ش أ)

علق الجيش اليونانى أنشطة بناء الثقة مع تركيا على خلفية قضية جنديين يونانيين محتجزين لدى تركيا منذ مارس الماضى.

وذكرت صحيفة (كاثمرينى) اليونانية، على موقعها الإلكترونى، أن أحد كبار ضباط الجيش اليونانى بعث برسالة شديدة اللهجة لأنقرة، على خلفية الاحتجاز، عن طريق تعليق بعض أنشطة بناء الثقة للفترة المتبقية من العام الجارى.

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن تدابير تعليق أنشطة بناء الثقة بين الدولتين امتدت إلى مجالات: تبادل خريجى الأكاديمية العسكرية، إلى جانب الأنشطة الثقافية والرياضية، والتى تم تخفيضها بالفعل على خلفية احتجاز جنديين يونانيين، عقب عبورهما عن طريق الخطأ الخط الحدودى بين الدولتين إلى تركيا.