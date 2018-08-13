"جمارك الإسكندرية" تحبط محاولة تهريب منشطات جنسية مخالفة للقوانين

كتب أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بجمارك الإسكندرية من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وبحسب بيان عن الإدارة أن إخبارية مشتركة من الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بجمارك الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة وممنوعة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 205708 بعدد 1 حاوية رقم INBU546825/1 - 40 قدم واردة من الصين بتاريخ 30/06/2018 على الباخرة ميدتيكرداج والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أدوات منزلية ( براد وترمس) باسم شركة ج. و.