جامعة كفر الشيخ تبحث مع "الفاو" التعاون فى المجالات الزراعية والثروة السمكية

كفر الشيخ – محمد سليمان

التقى الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتورحسين ‏جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ‏Food and‎Agriculture Organization (FAO)‎‏ بجمهورية مصر العربية،والدكتور محمد ‏يعقوب، نائب المنظمة.‏

و أكد القمرى، أن الزيارة تهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة كفرالشيخ ومنظمة الفاو بمصر فى ‏جميع المجالات سواء الثروة السمكية والزراعية والحيوانية، وإجراء الدراسات التدريبية ‏وتعزيز المشروعات التنموية والتدريبة والتعليمية لتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية ‏وخاصة تمور "البلح"، مؤكداً أنه طالب بالاهتمام بالجانب التسويقى للتمور من خلال التعبئة والتغليف لزيادة ‏قيمة الصادرات.‏