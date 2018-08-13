جامعة كفر الشيخ تبحث مع "الفاو" التعاون فى المجالات الزراعية والثروة السمكية

التقى الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتورحسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) Food andAgriculture Organization (FAO) بجمهورية مصر العربية،والدكتور محمد يعقوب، نائب المنظمة.
و أكد القمرى، أن الزيارة تهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة كفرالشيخ ومنظمة الفاو بمصر فى جميع المجالات سواء الثروة السمكية والزراعية والحيوانية، وإجراء الدراسات التدريبية وتعزيز المشروعات التنموية والتدريبة والتعليمية لتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية وخاصة تمور "البلح"، مؤكداً أنه طالب بالاهتمام بالجانب التسويقى للتمور من خلال التعبئة والتغليف لزيادة قيمة الصادرات.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة