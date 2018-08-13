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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:40 م
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جامعة كفر الشيخ تبحث مع "الفاو" التعاون فى المجالات الزراعية والثروة السمكية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:29 م
جامعة كفر الشيخ تبحث مع "الفاو" التعاون فى المجالات الزراعية والثروة السمكية بحث سبل التعاون بين جامعة كفر الشيخ ومنظمة الفاو
كفر الشيخ – محمد سليمان
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التقى الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتورحسين ‏جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ‏Food and‎Agriculture Organization (FAO)‎‏ بجمهورية مصر العربية،والدكتور محمد ‏يعقوب، نائب المنظمة.‏
 
و أكد القمرى، أن الزيارة تهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة كفرالشيخ ومنظمة الفاو بمصر فى ‏جميع المجالات سواء الثروة السمكية والزراعية والحيوانية، وإجراء الدراسات التدريبية ‏وتعزيز المشروعات التنموية والتدريبة والتعليمية لتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية ‏وخاصة تمور "البلح"، مؤكداً أنه طالب بالاهتمام بالجانب التسويقى للتمور من خلال التعبئة والتغليف لزيادة ‏قيمة الصادرات.‏
 

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