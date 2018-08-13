video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنسيق الشهادات الفنية.. 7 خطوات لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات بالقليوبية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:48 م
تنسيق الشهادات الفنية.. 7 خطوات لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات بالقليوبية التنسيق -ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد الدكتور رضا عمر، المشرف على التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، أن هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من اتباعها للطلاب الناجحين بالدبلومات الفنية، وتسجيل الرغبات بمرحلة تنسيق الدبلومات الفنية التى انطلقت صباح اليوم، "الصناعي، الزراعي، التجاري، السياحة والفنادق"، على موقع تنسيق الجامعات، للسماح لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات والمعاهد العليا.

واستعرض "عمر" خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية ، والتى جاءت على النحو التالى:

 

-      يدخل الطالب على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ويحدد نوع المؤهل "صناعي- تجارى- زراعي- سياحي"، ويختار نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

-      يسجل الطالب الدخول برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويدخل الرقم السري الخاص به باستمارة النجاح.

-      يظهر بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، ولتأكيد البيانات يضغط على أيقونة "الخطوة التالية".

-      يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

-      يسجل الطالب رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

-      في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

-      وفى حالة الاستفسار على الطالب الاتصال برقم "01096933638".

 

 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنسيق الدبلومات الفنية 2018.. 25 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن

اخبار القليوبية

اخبار مصر

تنسيق الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية

جامعة بنها




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة