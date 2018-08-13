تنسيق الشهادات الفنية.. 7 خطوات لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات بالقليوبية

أكد الدكتور رضا عمر، المشرف على التنسيق الإلكترونى بجامعة بنها، أن هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من اتباعها للطلاب الناجحين بالدبلومات الفنية، وتسجيل الرغبات بمرحلة تنسيق الدبلومات الفنية التى انطلقت صباح اليوم، "الصناعي، الزراعي، التجاري، السياحة والفنادق"، على موقع تنسيق الجامعات، للسماح لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات والمعاهد العليا.

واستعرض "عمر" خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية ، والتى جاءت على النحو التالى:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ويحدد نوع المؤهل "صناعي- تجارى- زراعي- سياحي"، ويختار نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

- يسجل الطالب الدخول برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويدخل الرقم السري الخاص به باستمارة النجاح.

- يظهر بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، ولتأكيد البيانات يضغط على أيقونة "الخطوة التالية".

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

- يسجل الطالب رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

- في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

- وفى حالة الاستفسار على الطالب الاتصال برقم "01096933638".