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تموين القليوبية تستقبل 18700 طلب بالأسبوع الأول لإضافة المواليد

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:03 ص
تموين القليوبية تستقبل 18700 طلب بالأسبوع الأول لإضافة المواليد بطاقات
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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أعلن عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن مكاتب التموين المنتشرة بالمحافظة والبالغ عددها 68 مكتب، استقبلت في الأسبوع الأول من إضافة المواليد علي بطاقات التموين 18700 مواطن، لإضافة 36500 مستفيد جديد للخدمة، مشيرا إلي أنه تم صباح اليوم البدء في استقبال المستفيدين المحددة بطاقاتهم في الأسبوع الثاني من قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحي.

 

وأضاف عربي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المكاتب بالمحافظة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين للانتهاء من عملية تقديم الأوراق للاستفادة من الخدمة، وتفعل كافة القرارات التي أعلنها وزير التموين للتسهيل علي جميع المستفيدين من قرار إضافة المواليد الجدد علي البطاقات.

 

وأوضح وكيل تموين القليوبية، أن لجان المديرية تقوم بحملات متابعة علي المكاتب بجميع أنحاء المحافظة، والتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين، والعمل على الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.

 

 

 
 

 
 
 

 


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