تركى صاحب فندق يقدم إقامة مجانية لمن يحول 1000 دولار لإنقاذ أردوغان

كتب - محمود محيى

فى محاولة من جانب أنصار الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، لإنقاذ الاقتصاد المتهاوى بعد الانهيار السريع فى قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى، أعلن مدير أحد الفنادق بمدينة "أضنة" جنوب تركيا عن تقديم مكافأة للمواطنين الذين يحولون مبلغ 1000 دولار أمريكى إلى الليرة التركية إقامة مجانية لمدة 3 أيام.

وأضاف سرية كايار الذى يدير فندقًا فى بلدة بوزانتى بجبال طوروس: "فى مواجهة من يريدون وضع تركيا فى موقف حرج، كل منا لديه مهام واقعة على عاتقه"، على حد تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تركية معارضة، إن هذه الحملة تأتى ضمن حملات متنوعة لدعم الاقتصاد التركى تلبية لدعوات أردوغان لتحويل المدخرات من الدولار إلى الليرة التركية لوقف نزيفها أمام الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية.

وأشار رجل الأعمال التركى إلى أن حملته هى تقديم عطلة مجانية من ثلاثة أيام فى فندقه لمن يقوم بتحويل مبلغ 1000 دولار أمريكى، على أن يحضر إيصال التحويل.

يذكر أن أحد مالكى محطات الوقود فى بلدة تيريه التابعة لمدينة إزمير غرب تركيا، وهو رئيس لجنة الشباب بحزب العدالة والتنمية، قرر أيضا مكافأة المواطنين الذين يحولون مدخراتهم من الدولار الأمريكى إلى الليرة التركية.