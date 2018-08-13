ترامب يوقع على قانون موازنة الدفاع وتبلغ قيمتها 716 مليار دولار

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وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قانون موازنة الدفاع التى تبلغ 716 مليار دولار ، مؤكدا أنها تعد الأكبر فى التاريخ الحديث.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى ، مساء اليوم الإثنين ، عن ترامب قوله ، خلال كلمة أمام جنود وقادة عسكريين فى قاعدة (فورت درم) بنيويورك ، "إن القانون يشكل أهم استثمار فى جيشنا ومقاتلينا فى التاريخ الحديث".

وأضاف " سنعمل على تقوية جيشنا كما لم يحدث من قبل" ، مستعرضا بعض التفاصيل التى تشمل أفضل وأحدث المعدات بما فيها مئات الدبابات والعربات المقاتلة وآلاف السيارات التكتيكية وعشرات المروحيات العسكرية والطائرات والسفن الحربية.

وتحدث ترامب عن تمويل الترسانة النووية التى يجرى تحديثها.