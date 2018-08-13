تحرير 89 محضر مرافق وإزالة إشغالات فى حملة مكبرة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة لإزالة الإشغالات بأحياء مدينة الأقصر استمرت حتى الساعات الأولى من اليوم الإثنين، وذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وأسفرت الحملة عن تحرير 89 محضر مرافق وإزالة إشغالات بشوارع المدينة.

وشملت الحملة التى خرجت تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وبقيادة اللواء عصام ياسين مساعد المدير لشئون الأمن العام، واللواء خالد عبد الرحمن مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والعميد محمد ياسر رئيس مباحث المديرية، وذلك لتنفيذ إزالة الإشغالات العامة ضد التعديات على الشوارع والميادين لمكافحة الإشغالات بكافة صورها والتى تعوق حركة المارة والسيارات ولتخفيف الزحام بالشوارع الرئيسية، شوارع المحطة والمنشية وصلاح الدين والمدينة المنورة وصولا حتى نادى المدينة.

من جانبه قال النقيب شاذلى صابر ضابط شرطة المرافق بالأقصر، إن الحملة أسفرت عن تحرير 89 محضر إشغالات متنوعة وإزالة بشوارع وميادين الأقصر، شملت تحرير 18 محضر إشغال طريق، وتحرير 7 محاضر نظافة عامة، وتحرير 6 محاضر بائع متجول، وتحرير 58 مخالفة إزالات إدارية، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق بين مسئولى الإشغالات بالأحياء والإدارة الهندسية وشرطة المرافق والأمن العام والمباحث الجنائية ومرور الأقصر، للحفاظ على التنظيم المرورى بهذه الشوارع والبعد عن العشوائية، والمساهمة فى ظهور الشوارع والميادين بالمظهر الجمالى والحضارى.