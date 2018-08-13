تحرير 1588 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالإشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1588 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 492 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و68 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و73 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 16 سيارة و156 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير 132 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 39 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 45 رخصة لمخالفة البيئة و 112 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 40رخصة لمخالفة خط السير و45 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و23 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 65 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 17مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و19 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و67 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7سيارات متروكة و50 مخالفة إزالة فاميه وتحرير22 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و27 مخالفة مواقف عشوائية و40 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير23 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.